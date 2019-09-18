8.2 مليار درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي قيمة تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 8.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019 في مؤشر على تواصل نشاط هذا النوع من التجارة التي تعد الأعرق في دولة الإمارات.

وشكلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 7.8% من إجمالي تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري والتي وصلت قيمتها 104.4 مليار درهم وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

ويعكس استمرار نشاط تجارة أبوظبي من اللؤلؤ تواصل الطلب على هذا النوع من السلع التي تلقى رواجاً كبيراً سواء في أوساط التجار العاملين في القطاع أو الأفراد وهو ما يعطي إشارة واضحة للتجارة بنسب أعلى خلال الفترة القادمة.

وعادة ما تُصنف المؤسسات العالمية المتخصصة بأبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، علماً بأن مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ تعد من أقدم المهن التقليدية التي مارسها المواطنون منذ عدة عقود.

ويظهر التدقيق في نشاط هذه التجارة بلوغ قيمة صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7 مليارات درهم تشكل ما نسبته 24.3% من إجمالي صادرات الإمارة في فترة الرصد نفسها والتي وصلت إلى 28.8 مليار درهم تقريباً.

وعلى مستوى واردات الإمارة من هذه السلعة فقد بلغت القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري 845 مليون درهم تشكل ما نسبته 1.7% من إجمالي واردات أبوظبي بحسب أرقام مركز الإحصاء.

أما على جانب تجارة إعادة التصدير من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فقد بلغت قيمتها منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 328 مليون درهم مقارنة مع 136 مليون درهم الفترة ذاتها من العام 2018.

(وام)