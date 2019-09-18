«اقتصادية عجمان» تحدّث اشتراطات حاضنات الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان قراراً بشأن نشاط حاضنات الأعمال، وتضمن القرار جملة من الاشتراطات المحدّثة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على مزاولة هذا النشاط في الإمارة، بما يضمن تعزيز دور هذه الحاضنات في دعم رواد الأعمال والمساهمة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة متكاملة تدعم أصحاب الأفكار التجارية المبتكرة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: نحرص على تشجيع الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد الإمارة، وتعد حاضنات الأعمال من أبرز الأنشطة التي تلعب دوراً مهماً في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع، من خلال دعم رواد الأعمال في مجالات التدريب والإدارة المالية والاستشارات القانونية والتسويق وغيرها».

وحدد القرار جملة من الاشتراطات لمزاولي نشاط حاضنات ومراكز الأعمال، من أهمها ألا تقل مساحة الموقع الإجمالية عن 3000 قدم مربعة، ولا تقل مساحة المكتب الواحد عن 120 قدماً مربعة، وأن يتم تقديم موافقة مالك العقار للتأجير من الباطن، وتقديم بيانات حول عدد المنشآت المخطط لها لمزاولة نشاطها في الحاضنة، إضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة عند الرغبة في استحداث مساحات وتقسيمات لعدد جديد من المنشآت في الحاضنة أو مركز الأعمال، كما اشترط القرار على المنشآت التي ستزاول نشاطها في حاضنة الأعمال، أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، على أن تنتقل بعدها إلى مقر جديد، وذلك بهدف تمكين هذه المنشآت من مزاولة نشاطها في السوق، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المنشآت الحديثة.



شروط الترخيص



* 3000 قدم مربعة مساحة الموقع كحد أدنى

* 120 قدماً مربعة مساحة المكتب الواحد كحد أدنى

* موافقة مالك العقار للتأجير من الباطن

* عدد المنشآت المخطط لها مزاولة النشاط

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* موافقة مسبقة لاستحداث مساحات وتقسيمات جديدة

* ترخيص المنشآت سنة قابلة للتجديد مرتين

* الانتقال إلى مقر جديد بعد 3 سنوات



الاستثمارات الإماراتية تتوزع على 90% من دول العالم



عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان، جلستها التاسعة للعام 2019 برئاسة عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة، للاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والاتحادية في قطاع الاستثمار، ومناقشة آخر مستجدات القطاع الاقتصادي والعقاري في الإمارة.

حضر أعمال الجلسة أعضاء اللجنة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وعلي عيسى النعيمي، وسالم السويدي، وفاطمة سالم، وخولة الياسي مقرر اللجنة، كما شارك في الجلسة جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. وقدم الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج عدداً من الأمثلة الناجحة والمشرفة للمستثمرين خارج الدولة، والتي ساهمت في تعزيز سمعة الإمارات، وساهمت في تصدر الدولة للاستثمارات الخارجية على مستوى المنطقة، موضحاً أن الاستثمارات الإماراتية تتوزع في أكثر من 90% من دول العالم.

وأشار الحضور إلى ضرورة تنظيم فرق عمل للقطاعات الرئيسية في الإمارة، وعمل دراسات متأنية وعلى رأسها القطاع العقاري.



«عجمان للإحصاء» ينظم دورة تدريبية حول المسح الاقتصادي



بدأت أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بفندق «راديسون بلو» حول مشروع المسح الاقتصادي لعام 2019، والذي سينطلق 22 الجاري.

وقالت حصة بن زايد مديرة المشروع إن الهدف من الدورة هو تدريب المشاركين فيها على أسلوب العمل في المشروع الذي يعد من المشاريع الإحصائية المهمة التي توفر قاعدة بيانات اقتصادية تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات بناء على المعطيات على أرض الواقع.

وأوضحت هاجر الحبيشي المدير التنفيذي للمركز أن المشروع يغطي كافة الأنشطة التي تشمل القطاعات الصناعية التحويلية والتجارة والتشييد والبناء والنقل والمواصلات والقطاع المالي والتأمين، إضافة إلى قطاع الخدمات.