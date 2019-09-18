شكرا لقرائتكم خبر عن خام دبي إلى أعلى مستوى في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز السعر النقدي لخام دبي لشهر أقرب استحقاق في نوفمبر/ تشرين الثاني من 63.69 دولار إلى 67.55 دولار للبرميل أمس الثلاثاء في تقييم سعري لمنصة بلاتس التابعة لستاندرد أند بورز بعد هجوم على منشأتي نفط في السعودية يوم السبت. والسعر هو الأعلى منذ أواخر مايو/ أيار. (رويترز)

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