القطاع الخاص لاعب رئيسي في مسيرة التنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** نمو دبي تقوده ثلاثة محركات، حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً، ويشكل للحكومة دخلاً، وللمواطنين وظائف، وللأجيال القادمة أصولاً.

** الشراكة القوية التي أسستها دولة الإمارات مع القطاع الخاص منذ وقت مبكر في تاريخها كانت من دعائم الازدهار الذي حققته في مختلف القطاعات التنموية لتقدم للعالم نموذجاً متميزاً للشراكة القائمة على أساس العمل المشترك.

من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله