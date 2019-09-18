«أبوظبي العالمي» في مؤتمر المعاهد المصرفية بلندن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



شاركت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي كراعٍ مؤسس في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمعاهد المصرفية، الذي ينظمه معهد لندن للمصارف والتمويل في إطار شراكة بين وزارة التجارة الدولية التابعة لحكومة المملكة المتحدة، ومؤسسة مدينة لندن، ومجلس معايير التعليم المصرفي العالمي، وسيتي آند فايننشال جلوبال، في 16 و17 سبتمبر/‏ أيلول في لندن، ويجمع أكثر من 400 شخصية بارزة من مجتمع الخدمات المصرفية والمالية الدولي، حيث ناقشوا القوى التي تشكل ملامح مستقبل القطاع. وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: « تنطوي خطط سوق أبوظبي العالمي الاقتصادية والاجتماعية على نشر وتعزيز التعليم والمعرفة المالية، وبدورنا نسعى في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إلى مواصلة تعزيز القطاع المالي على الصعيدين المحلي والعالمي».