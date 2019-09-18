اقتصاد يتجاوز التريليون درهم.. والنمو 5% في 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أسهم إدراك حكومة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه التحديد، لأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في جعل الاعتماد عليه واضحاً في جميع الأنشطة الاقتصادية، والذي انعكس على نموه السنوي الذي بلغ خلال عام 2018 نحو 5%، بحسب وزارة الاقتصاد، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70.5%، والبالغ 1.44 تريليون درهم خلال 2018، لتتجاوز مساهمة القطاع التريليون درهم. فيما يبلغ عدد شركات القطاع الخاص في الدولة حوالي 338 ألف شركة يعمل فيها حوالي 5.26 مليون عامل، وتسعى الإمارات بشكل حثيث لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار؛ من خلال تعزيز دور القطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التنموية.

وتعول الإمارات كثيراً على دور القطاع في الابتكار، والتي تهدف في شق منها إلى ترسيخ دور وإسهامات الابتكار في دعم التنمية المستدامة في الإمارات، لاسيما من خلال جهود مؤسسات القطاع الخاص؛ للبحث والابتكار في قضايا حيوية؛ مثل: ندرة المياه، والتغير المناخي، وتدوير النفايات، وبدائل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي وغيرها، إضافة إلى دور القطاع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتُثبت الدولة أيضاً ريادتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ انطلاقاً من مجموعة مسببات؛ أهمها: توجه الدولة نحو سياسة التنويع الاقتصادي، والاعتماد على القطاعات الحيوية غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني الذي منح القطاع الخاص دوراً بارزاً في صناعة المشهد الاقتصادي المتقدم فيها؛ لأنه يعد شريكاً أساسياً في مسيرة النمو والتنمية.

وقد ذكر تقرير سابق لشركة «أكسفورد إيكونوميكس» البريطانية أن القطاع الخاص في دولة الإمارات حقّق انتعاشاً غير مسبوق منذ سنوات عدة، بدأ منذ انخفاض أسعار النفط؛ حيث تم تحفيز قطاع الأعمال والاستثمار في الدولة، مدعوماً بتحسن أحوال السوق؛ الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات، وكثافة النشاط التسويقي والحملات الترويجية من جانب الشركات، وعلى المستوى الاتحادي، اعتمد مجلس الوزراء في فبراير/‏‏شباط 2018، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات؛ ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، ودعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.

تخفيض الرسوم

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قدمت دبي حزمة من المبادرات؛ لتحفيز النمو؛ واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية؛ وتنشيط الاستثمار؛ وتحفيز الإنتاج المحلي؛ وتحسين بيئة الأعمال؛مثل: قرار تخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3%، وإقرار تخفيض «رسم الأسواق» من 5% إلى 2.5% على المنشآت التجارية، والعمل على تنمية قطاع الطيران؛ عبر اعتماد إعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة، إضافة إلى إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوماً، فضلاً عن تقديم حزم؛ لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص ما يقارب 20% من المناقصات الحكومية لهذه المنشآت، واتخاذ قرار بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وغيرها من المبادرات المحفزة للقطاع الخاص.

30 محفزاً

لقد اتخذت حكومة دولة الإمارات بشكل عام مجموعة إجراءات وتسهيلات اقتصادية وتشريعية وإجرائية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني؛ فعلى المستوى المحلي اتخذت الحكومات المحلية في العام الماضي سلسة قرارات ومحفزات تجاوزت 30 محفزاً؛ من أبرزها: السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول؛ لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية كلّها، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة والاستعاضة عنها بنظام تأمين منخفض الكُلفة؛ لتنعكس تلك القرارات بشكل إيجابي على الأنشطة الاقتصادية، وتعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.