إطلاق «تكسي دي إكس بي» مجاناً في مبنى 3 بمطار دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مطارات دبي، عن توفير خدمة «تكسي دي إكس بي» الجديدة في «مبنى 3» من مطار دبي الدولي مجاناً.

وباتت الخدمة الجديدة، التي تم إطلاقها بهدف تيسير رحلة العملاء داخل مباني مطار دبي الدولي، متوفرة الآن عبر أسطول من العربات سعة 15 مقعداً؛ حيث يمكن للعملاء طلبها من نقاط محددة في منطقتي القادمين والمغادرين في الكونكورس بي، أو بمجرد الإشارة إليها عند رؤيتها.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي: يأتي إدخال خدمة تكسي دي إكس بي، استجابة مباشرة لاحتياجات عملائنا، الذين يجدون في خدمة العربات أمراً مفيداً تماماً لجهة تقليل المشي والوصول بسرعة إلى هدفهم. وكنا قد قمنا في الماضي بتشغيل خدمات مشابهة، لكن هذه الخدمة مجانية تماماً بالنسبة لعملائنا، وقد لاقت شعبية كبيرة في المرحلة الاختبارية لها.