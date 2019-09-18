المشروعات الفندقية تعزز الطلب على الخدمات والتجهيزات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة، في أول إصداراته هذا العام، والذي تقام تحت مظلته 8 من أحدث وأشهر الفعاليات المرموقة في مجال التصميم والضيافة خلال الفترة من 17 - 19 سبتمبر/ أيلول 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.

يرى مشاركون في المعرض أن المشروعات الفندقية الجديدة في دولة الإمارات، فضلاً عن أعمال التجديد والترميم في الفنادق القائمة، تساهم في زيادة الطلب على خدمات التصميم والتجهيزات الداخلية للفنادق وغيرها، ما يجعل الإمارات من أهم الأسواق في المنطقة.

وتضم سلسلة المعارض المقامة خلال أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة معرض الفنادق، ومعرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، ومعرض الترفيه، ومعرض ووركسبيس، ومعرض الشرق الأوسط لتصميم أسطح الأرضيات، ومعرض مستقبل منتجات التصميم الداخلي، ومعرض إندكس هوم، ومعرض إدارة المرافق، ويصل عدد الجهات العارضة تحت مظلّتها إلى ما يزيد على 1200 جهة من 80 دولة حول العالم، أتت جميعها لعرض منتجاتها خلال هذه الفعالية الهامة المتخصصة في قطاع التصميم، والضيافة في الخليج العربي.

كما يشهد الحدث حضور أكثر من 100 خبير خلال فعاليات «معرض الفنادق» التي تتضمن منتدى قادة الضيافة، ومنتدى كفاءة تقنيات الضيافة، ويوم استراتيجية التقنيات لرابطة الجيل القادم لتقنيات الضيافة، إضافة إلى فعالية «محادثات التصميم» المقامة خلال معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي.

يتمحور الموضوع الرئيسي خلال انعقاد أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة حول «الملامح المستقبلية لمستجدات الأمور»، ويلقي الضوء على الأسلوب الذي ستتبعه الشركات والمؤسسات في قطاعات الضيافة والتصميم الداخلي والترفيه لتوظيف تقنيات التباين، والتصميم الطباعي، والأشكال الهندسية، والأنماط ثلاثية الأبعاد خلال مراحل التخطيط وتحديد المصادر والإلهام بهدف خلق بيئات تحفيزية وفريدة من نوعها تتولد عنها أحداث وفعاليات مرموقة وذات شأن في المنطقة.

وقال توني كرينيون، أحد مديري محافظ الفعاليات في «دي إم جي إيفنتس»، إن التصميم تجاوز أكثر من مجرد كونه عنصراً جمالياً في هذا العصر؛ حيث بات الخليج العربي على أعتاب استخدام التصميم لخدمة الأغراض والوظائف العملية على وجه أفضل، مقارنة بأي وقت مضى، مضيفاً أن من المرتقب أن يجتمع العملاء وخبراء التصميم الداخلي معاً على طاولة واحدة للخروج بتجارب محددة من خلال منهجية التصميم الشامل المطبّقة في العديد من الأماكن؛ مثل الفنادق، والمطاعم، والمطارات، ومتاجر التجزئة، ومكاتب العمل، والمؤسسات التعليمية، ومنشآت الرعاية الصحية، وغيرها.

ووفقاً لما ذكره المحللون في شركة «إس تي آر» للأبحاث، لا تزال دولة الإمارات تحتل الصدارة من حيث مشروعات الفنادق في الشرق الأوسط خلال شهر يوليو/‏‏ تموز؛ حيث تتصدر بعدد غرف فندقية يبلغ 54438 غرفة، أي ما يعادل 31.8% من عدد الغرف الحالية المعروضة في السوق، تليها السعودية بإجمالي يصل إلى 41207 غرفة. كما تتوقع شركة «لودجنج إكونوميتريكس» الأمريكية أن عدد الغرف الفندقية الجديدة في الشرق الأوسط سيصل إلى 38270 غرفة في عام 2021.