«الإمارات دبي الوطني» يوفر التحويل الديناميكي للعملات عبر أجهزة الصراف الآلي

دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن توفير خيار التحويل الديناميكي للعملات عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك في جميع أنحاء دولة الإمارات، والذي يتيح لزوار الدولة من حاملي بطاقات Visa إمكانية معرفة قيمة المبالغ التي يسحبونها بعملة بلادهم قبل إتمام عملية السحب النقدي.

وتأتي المبادرة في أعقاب التجربة الناجحة التي أجراها بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال»، وشركة Visa، والمزود التقني «بلانيت». وبذلك، أصبح بمقدور حاملي بطاقات Visa الصادرة خارج دولة الإمارات رؤية المبلغ الناتج عن التحويل والرسوم المترتبة عليه بدقة، وبعملة بلادهم، قبل إجراء أي سحب نقدي. وتأتي الخدمة مدعومة بحل التحويل الديناميكي للعملات الذي توفره «بلانيت» ويغطي أكثر من 130 عملة أجنبية، وستقوم «نتورك إنترناشيونال» بإدخاله على شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وتشمل الأجهزة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي.