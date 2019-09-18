سلطان بن أحمد: نتائج «أرادَ» تعكس قوّة عقارات الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أرادَ عن نتائج مبيعات قياسية خلال هذا العام على الرغم من التحديات التي مرّ بها القطاع العقاري في الدولة، وذلك مع قرب موعد معرض ومؤتمر سيتي سكيب العقاري العالمي. وحتى شهر أغسطس من هذا العام، فقد أعلن المطوّر العقاري عن نمو بنسبة 30% في قيمة المبيعات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت مبيعات الوحدات العقارية 1801 وحدة حتى الآن وبزيادة وصلت إلى 86%. هذا، وقد باعت أرادَ ما مجمله 4200 وحدة حتى اليوم في مشروعيها المبتكرين في إمارة الشارقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: تعكس هذه النتائج المميّزة مدى قوّة واستقرار قطاع العقارات في إمارة الشارقة، حيث يبقى معدّل الطلب عالياً مع ثبات في الأسعار مقارنة بالعديد من الأسواق المجاورة في المنطقة، وقد استطعنا في أرادَ تحقيق هذه الأرقام الكبيرة من خلال استجابتنا المستمرة لمتطلّبات السوق، وتصميم منتجاتنا لتلبية احتياجات عملائنا ورفدهم بفرص استثمارية تكاد لا تتوفر في أي مكانٍ آخر على مستوى منطقة الخليج العربيّ.

وجاءت هذه الأرقام القوية للشركة خلال عامٍ اكتنفته العديد من التحديات للقطاع العقاري الإماراتي، حيث أدت عوامل ضعف العرض والطلب ومزاجية المستهلكين إلى انخفاض الأسعار في بعض القطاعات. غير أن سوق الشارقة حافظت على استقرار كبير مقارنة بغيرها من الأسواق، فقد أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الإمارة عن قيمة مبيعات وصلت إلى 14,7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019، وهو رقم يساوي 65% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية خلال عام 2018 بأكمله.