«اقتصادية دبي» توعي المستهلكين والتجار عبر منصتها في المطار بالحقوق والواجبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

دشنت اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، منصتها التوعوية في مطار دبي، وتستهدف المبادرة القادمين، والعابرين عبر مطار دبي، لاستقبال ملاحظاتهم والاستفسارات العامة حول حماية المستهلك، وحماية الأعمال التجارية، وتستمر لغاية 20 الجاري. وتسعى اقتصادية دبي من خلال هذا التوجه إلى حفظ كل الحقوق، ورفع الثقة بتجارة التجزئة في دبي، والإمارات.

وقال عبدالله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تعد هذه المبادرة واحدة من المهام الرئيسية للقطاع والهادفة إلى تعزيز ثقة المستهلكين والتجار من مختلف الجنسيات بالبيئة الاقتصادية في دبي.