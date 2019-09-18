شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات تصنيع قوية تقلص خسائر «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



في بورصة نيويورك، تراجعت معظم مؤشرات «وول ستريت» أمس الثلاثاء، مع بداية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث اجتمع الفيدرالي أمس ويستمر اجتماعه اليوم الأربعاء لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية، مع توقعات بخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وترى الأسواق في الوقت الحالي احتمالية تتجاوز 65% لخفض معدل الفائدة، مع توقعات تتخطى 34% لتثبيت تكاليف الاقتراض.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت في جلسة الاثنين مع التوترات الجيوسياسية على خلفية الهجوم على شركة «أرامكو»

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3% إلى 27001 نقطة، كما انخفض «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.1% مسجلاً 2995.6 نقطة، واستقر «ناسداك» عند 8152.8 نقطة.

وفي القارة العجوز، نزلت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء بفعل هبوط سهم زالاندو الألمانية في حين تخلت أسهم شركات الطاقة عن جزء من مكاسبها مع تراجع طفيف لأسعار النفط الذي ارتفع عقب هجمات على منشأتي نفط في السعودية.

وهوى سهم زالاندو للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت 8% ودفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للهبوط بعد طرح أكبر مساهم فيها كينيفيك أسهماً للبيع.

وخسر المؤشر الأوروبي 0.2% بينما فقد مؤشر قطاع التجزئة 0.7%، وتراجعت أسهم النفط والغاز عقب مكاسب أمس إذ هبطت أسعار الخام بعدما ألمحت الولايات المتحدة لاحتمال السحب من احتياطيات الخام.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أربعة أشهر ونصف الشهر أمس الثلاثاء، إذ عززت قفزة في أسعار النفط تسببت فيها هجمات على منشأتي نفط سعوديتين أسهم الشركات المرتبطة بالنفط والغاز.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1% إلى 22001.32 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 إبريل/‏نيسان في عاشر يوم من المكاسب على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2017.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1614.58 نقطة، وهو أيضاً أعلى إغلاق في أربعة أشهر ونصف الشهر. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلصت أخبار إيجابية من خسائر مؤشرات الأسهم العالمية، حيث ساهم الإعلان عن بدأ جولة مفاوضات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين غداً الخميس، بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط وبيانات تصنيع أمريكية قوية، في تهدئة مخاوف الأسواق.في بورصة نيويورك، تراجعت معظم مؤشرات «وول ستريت» أمس الثلاثاء، مع بداية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث اجتمع الفيدرالي أمس ويستمر اجتماعه اليوم الأربعاء لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية، مع توقعات بخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وترى الأسواق في الوقت الحالي احتمالية تتجاوز 65% لخفض معدل الفائدة، مع توقعات تتخطى 34% لتثبيت تكاليف الاقتراض.وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت في جلسة الاثنين مع التوترات الجيوسياسية على خلفية الهجوم على شركة «أرامكو» السعودية ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 14%، وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، حيث ساعدت بيانات التصنيع القوية في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط على إبقاء خسائر سوق الأسهم تحت السيطرة.وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3% إلى 27001 نقطة، كما انخفض «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.1% مسجلاً 2995.6 نقطة، واستقر «ناسداك» عند 8152.8 نقطة.وفي القارة العجوز، نزلت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء بفعل هبوط سهم زالاندو الألمانية في حين تخلت أسهم شركات الطاقة عن جزء من مكاسبها مع تراجع طفيف لأسعار النفط الذي ارتفع عقب هجمات على منشأتي نفط في السعودية.وهوى سهم زالاندو للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت 8% ودفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للهبوط بعد طرح أكبر مساهم فيها كينيفيك أسهماً للبيع.وخسر المؤشر الأوروبي 0.2% بينما فقد مؤشر قطاع التجزئة 0.7%، وتراجعت أسهم النفط والغاز عقب مكاسب أمس إذ هبطت أسعار الخام بعدما ألمحت الولايات المتحدة لاحتمال السحب من احتياطيات الخام.وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أربعة أشهر ونصف الشهر أمس الثلاثاء، إذ عززت قفزة في أسعار النفط تسببت فيها هجمات على منشأتي نفط سعوديتين أسهم الشركات المرتبطة بالنفط والغاز.وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1% إلى 22001.32 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 إبريل/‏نيسان في عاشر يوم من المكاسب على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2017.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1614.58 نقطة، وهو أيضاً أعلى إغلاق في أربعة أشهر ونصف الشهر. (وكالات)

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