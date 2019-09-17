شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: إقفال طرح سبتمبر لصكوك محلية بـ8.8 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح هي:

Advertisements

الشريحة الأولى تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

وأشارت الوزارة أن الشريحة الثانية، تبلغ 1.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

ولفتت الوزارة أن الشريحة الثالثة، تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.