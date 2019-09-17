شكرا لقرائتكم خبر عن ساما تتلقى طلبات لتأسيس 3 مصارف جديدة أحدها "بنك رقمي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9%، بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2 %، في العام الماضي، بحسب العربية نت.

وفي سياق متصل نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، لم تسمه، أن لدى المؤسسة طلبين لفتح بنوك محلية داخل السعودية وطلبا لإنشاء بنك رقمي.

وجدد المسؤول التأكيد على أنه لا نية لتعديل ارتباط الريال السعودي مع الدولار الأميركي.

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وقال المسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي إن "حيازاتنا من أدوات الخزانة الأمريكية تحقق عائدا إيجابيا".

كما اعتبر أن أسعار الفائدة المنخفضة ربما يكون لها تأثير إيجابي على ربحية البنوك إذ أنها ستعزز الإقراض.

واستبعد أن يؤثر الطرح العام لأرامكو على السيولة بالقطاع المصرفي.وقال إنه "من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على قطاع النفط على الميزانية" بالإشارة إلى الهجمات على معملي النفط التابعين لأرامكو.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.