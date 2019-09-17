شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنماء طوكيو" تتسلم إشعار مطالبة لشحنة بحرية تابعة لشركة الجميح للسيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن تسلمها إشعار مطالبة لشحنة تابعة لشركة الجميح للسيارات في حادث فقدان سفينة لتوازنها ما أدى إلى انقلابها في ميناء برونزويك في جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في 8 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الشحنة البحرية، والمؤمنة في وثيقة (تأمين بحري)، تبلغ قيمتها التأمينية 180.429 مليون ريال.

واشارت شركة الإنماء طوكيو مارين إلى أن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث مُعاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفقًا للأصول، وتبلغ المسؤولية القصوى للشركة عن هذه المطالبة مبلغ مليون ريال فقط.

هذا وقد عينت الشركة مقدر الخسائر WK Webster London وذلك لتقييم الأضرار الناجمة، و ستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات متعلقة بهذا الحادث لاحقاً في حال توفرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي المترتب على هذا الحادث سوف يظهر في النتائج المالية السنوية لهذا العام.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 26.14% والزيادة في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 7.5%، وانخفاض في إجمالي عائد الاستثمارات بنسبة 35.7% وهذه الزيادة في الخسارة يقابلها انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 21.6% والزيادة في عمولات إعادة التأمين بنسبة 17.6% وإنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10.5%.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 13.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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