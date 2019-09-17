شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار العقارية" توقع على الشروط النهائية لإصدار شهادات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "إعمار العقارية" عن توقيعها على الشروط النهائية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار، ذات عائد سنوي قدره 3.875%، منوهةَ إلى أنها تستحق في 2029.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد تم تسليم تلك الشروط النهائية لسلطة دبي للخدمات المالية وسوق ناسداك دبي، وذلك الشهادات في الجدول الرسمي للسلطة وتداولها بسوق ناسداك دبي.

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وجاء ذلك الإعلان، في بيان توضيحي للشركة بخصوص تصريحها السابق حول عزمها ترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في سنغافورة وهونج كونج ولندن، بشأن احتمالية طرح صكوك من الدرجة الأولى بالدولار، وذلك لمدة 10 سنوات ضمن برنامج الشركة لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار.

وسبق أن عينت الشركة 7 بنوك محلية وعالمية لطرح صكوك قياسية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بُغيَة سداد قرض بأقل فوائد ممكنة.

والبنوك هي "الإمارات دبي الوطني"، و"دبي الإسلامي"، و"أبوظبي الأول"، ومصرف الشارقة الإسلامي، و"المشرق "، و"ستاندرد تشارترد" و"دويتشه بنك".