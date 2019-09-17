شكرا لقرائتكم خبر عن شركات بتروكيماويات تكشف عن نقص إمدادات بعض مواد اللقيم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت كل من شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، اليوم الثلاثاء، عن وجود نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم.

وأفادت الشركات، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن إمدادات اللقيم متناقصة في شركة سافكو بنسب متفاوتة لمصانع الشركة بمتوسط تقريبي يبلغ 30%، وذلك ابتداءً من يوم أمس الإثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري.

كذلك أعلنت شركة "رابغ" عن نقص في إمدادات غاز الإيثان بنسبة 8% و إمدادات الزيت الخام بنسبة 12.5%، وذلك ابتداءً من يوم السبت الماضي الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وتعمل الشركتين حالياً على تقييم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي لهذا العجز على النتائج المالية لهم.

هذا وسيتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات و اللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد صرح بإن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين، خلال سبتمبر الجاري، أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

ويُذكر أن بترورابغ تحولت لتكبد الخسائر بلغت 308 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الربع المقابل من 2018، وذلك بسبب انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات.

وتوقعت شركة الراحجي المالية في تقرير حديث لها أن يصل حجم تأثر 7 من شركات البتروكيماويات مدرجة بالسوق السعودي إلى 357 مليون ريال.

وكان رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، قد توقع أن ينعكس تأثر إنتاج أرامكو السعودية، على شركات البتروكيماويات بنسبة 5% وبقيمة تتراوح بين 20 إلى 25 مليون ريال لكل شركة بتروكيماويات بالمملكة في حال امتد تأثر إنتاج "أرامكو" لفترة بين 6 إلى 10 أيام.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" كشفت عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49%) لبعض شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019.

كما أعلنت 9 شركات أخرى تأثرها هي: ينساب، كيان، بتروكيم، التصنيع الوطنية، الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وشركة صدارة للبتروكيماويات، كذلك أعلنت شركة نماء للكيماويات عن عدم وجود أي نقص حتى الآن في الإمدادا.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

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وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد صرح بإن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

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