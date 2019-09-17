شكرا لقرائتكم خبر عن "ماجد العيسى" رئيساً تنفيذياً لـ "باتك للاستثمار" خلفاً لـ "تركي الثنيان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قرار مجلس الإدارة، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بشأن إنهاء تكليف الاستاذ تركي بن معتوق الثنيان من منصب الرئيس التنفيذي لباتك.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" الماضي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تعيين المهندس ماجد بن عبدالله العيسى رئيساً تنفيذياً للشركة.

هذا وقرر مجلس الإدارة تعيين المهندس ماجد بن عبدالله العيسى عضواً في مجلس إدارة الشركة.

وبحسب البيان، لا تُعد موافقة المجلس نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الانخفاض فى الايرادات التشغيلية خلال الربع الحالى بنسبة 8.07% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والناتج من الانخفاض فى إيرادات قطاع تغذية الصرافات بقيمة 12,991,815 ريال والانخفاض فى إيرادات قطاع نقل الاموال بقيمة 4.5 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 36.6%.

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