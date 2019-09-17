شكرا لقرائتكم خبر عن "سامبا المالية" تعتزم طرح سندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة سامبا المالية عن عزمها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته خمسة مليارات دولار أمريكي، والذي أسسته الشركة بتاريخ 15 يوليو الماضي.

وأشارت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى توقعها بأن يكون طرح السندات بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة بموجب الأحكام التي تحددها الشركة وفقاً لظروف السوق.

وبحسب البيان، ستبدأ الشركة بعقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من يوم 17 سبتمبر الجاري استعداداً لهذا الطرح.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق على تأسيس البرنامج والطرح بموجب قراره بتاريخ 17 ديسمبر 2018.

وعينت الشركة كلا من بنك أبو ظبي الأول، وجولدمن ساكس العالمية، وإتش إس بي سي، و شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع.

وتستهدف المجموعة من هذا الطرح المتوقع لأغراض الشركة العامة، علماً بأن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 935 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 66.7% ويرجع ذلك بسبب ارتفاع في تكلفة الائتمان.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 16.2%.

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