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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ودائع الأفراد والشركات بالسعودية لأدنى مستوى من أكتوبر 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت قيمة الودائع الادخارية والآجلة الخاصة بالأفراد والشركات لدى المصارف العاملة بالسعودية، إلى 256.9 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، مسجلة أدنى مستوى في تسعة أشهر، بالتحديد منذ أكتوبر 2018 البالغة حينها 254.05 مليار ريال.
ويأتي التراجع في الودائع الادخارية والآجلة الخاصة بالأفراد والشركات، مدفوعا بتراجع معدلات الفائدة بين المصارف بنهاية يوليو للشهر السادس على التوالي.
وتراجعت قيمة هذه الودائع بنهاية يوليو للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 1.5% بما يعادل 3.8 مليار ريال، مقارنة بإجمالي ودائع الشهر السابق له البالغة 260.7 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وشكلت ودائع الأفراد والشركات نحو 59.6% من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في المصارف العاملة في السعودية، مقابل 40.4% للهيئات والمؤسسات الحكومية البالغة نحو 174.4 مليار ريال.
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