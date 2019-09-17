شكرا لقرائتكم خبر عن "الفجيرة الوطني" يسعى لإصدار سندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك الفجيرة الوطني المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية تفويض 5 بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في كل من هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات ولندن ابتداء من غد.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تلك الاجتماعات تهدف لإصدار سندات الشق الأول الدائمة والتابعة للائحة التنظيمية للدولار الأمريكي، لمدة خمس سنوات وغير المصنفة ائتمانياً.

وأوضح البنك في البيان أن "إتش إس بي سي" سيقوم بدور الوكيل الهيكلي، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد"، مديرين مشتركين ومديري حسابات.

وكشفت النتائج المالية للبنك في وقت سابق، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 14.9% خلال الربع الثاني من العام 2019 بالغا 189.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 164.8 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.