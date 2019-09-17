شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليار درهم إصدارات الصكوك بالإمارات خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، استقرار قيمة إصدارات الإمارات من الصكوك خلال العام الجاري، مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 9.5 مليار دولار (35 مليار درهم).

وذكرت الوكالة خلال لقاء صحافي عقدته بمقرها أمس في دبي، أن قيمة إصدارات الصكوك المحلية سجلت استقراراً خلال الأشهر الثمانية الأولى في العام الجاري عند 5.5 مليار دولار (20.2 مليار درهم) مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018، بحسب صحيفة البيان.

وبحسب الوكالة، بلغت إصدارات الصكوك عالمياً 113 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019 مقابل 84.2 ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 34%.

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وأشارت الوكالة إلى أنه استناداً إلى تلك الأرقام من المتوقع ارتفاع إجمالي الإصدارات بنهاية العام إلى ما بين 140 ــ 150 مليار دولار من 131 ملياراً في 2018.

وأكد الوكالة أن الإمارات سوف تصبح لاعباً رئيساً في إصدارات الصكوك الخضراء خلال الأعوام المقبلة، لا سيما أنها تعتبر من الدول الأساسية في التمويل الأساسي في ظل مساعي دبي لتأمين احتياجاتها من الطاقة بنسبة 75% من مصادر متجددة بحلول العام 2050.

ولفتت الوكالة إلى أن شركة ماجد الفطيم أدرجت أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم، وأول صكوك خضراء يتم إصدارها في المنطقة بقيمة 500 مليون دولار في مايو الماضي.

ورجحت الوكالة أن يكون للتكنولوجيا المالية «فينتك» دور في مساعدة صناعة الصكوك عبر سهولة وسرعة المعاملات بشكل خاص لخدمات الدفع وتحويل الأموال، وتقليل التعرض للمخاطر المتعلقة بأمن المعاملات أو سرقة الهوية، وتحسن الحوكمة من خلال التكنولوجيا التنظيمية بالامتثال للوائح التنظيمية.