شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي لـ"جلفار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، عن موافقة مجلس إدارتها على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة "جيروم كارل".

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مهام الرئيس التنفيذي المستقيل ستنتهي اعتباراً من الأحد 8 ديسمبر 2019.

وسهم "جلفار" موقوف في سوق أبوظبي منذ الأول من أبريل الماضي، لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن بياناتها المالية تزامنا أيضا مع مرورها بفترة إعادة هيكلة.

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ومؤخرا، وافقت الجمعية العمومية للشركة على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 617.8 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي أرباح بلغ 90.3 مليون درهم خلال العام 2017.

وبحسب نتائج الأعمال، تراجعت مبيعات الشركة إلى 772.3 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل مبيعات بلغت 1.154 مليار درهم خلال العام 2017.