شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية تفتتح شركتين جديدتين باأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتحت شركة الدار العقارية أمس المقر الرئيسي الجديد لشركتي "خدمة" و"بروفيس" في "ياس مول" بأبوظبي، كجزء من جهود الشركة لتعزيز تجربة العملاء عبر جميع مراكز الخدمة، ولإرساء معايير جديدة في القطاع.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تصميم المقر الجديد جرى ليوفر بيئة عمل تسهم في ترسيخ قيم التعاون بين الموظفين بهدف ضمان تقديم خدمات وفق أعلى معايير التميز.

وأوضحت "الدار" أن شركة "بروفيس" تقدم خدمات الإدارة والاستشارة لإدارة العقارات، وخدمات الإدارة والاستشارة لاتّحاد الملاّك، والبيع والتأجير، فضلاً عن إدارة النوادي والمرافق الترفيهية.

من ناحية أخرى، تركز شركة خدمة على توفير حلول إدارة المرافق وصيانة المنازل للعملاء عبر قطاعات عدة، تشمل المرافق السكنية والتجارية، ومراكز البيع بالتجزئة، والمنشآت الحكومية والتعليمية والضيافة، ومرافق الرعاية الصحية.

وسيضم المقر الرئيسي الجديد أكثر من 200 من موظفي "خدمة" و"بروفيس" الذين يدعمهم أكثر من 3000 موظف فني موزعين عبر مختلف الأصول ومراكز خدمة العملاء.

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وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري، اتخذت "الدار" قراراً استراتيجياً بإعادة تنظيم شركة "خدمة"، بهدف التركيز على تقديم حلول إدارة المرافق وصيانة المنازل للعملاء.

وأما إطلاق شركة "بروفيس" لتوفير حلول رائدة ومبتكرة في مجال إدارة العقارات، حيث تمتلك شركة "الدار العقارية" كلا الشركتين بنسبة 100٪.

يشار إلى أن شركة الدار العقارية أعلنت مؤخرا عن إطلاقها مشروع "السعديات ريزيرف"، أول مشاريعها لبيع قطع أراضِ سكنية في قلب جزيرة السعديات.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.