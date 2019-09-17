شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي: لدينا قدرات إنتاجية لمواجهة آية اضطرابات محتملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ندد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية مؤخراً.

ولفت إلى أن الإمارات لديها قدرات إنتاجية لمواجهة أية اضطرابات محتملة في الإمدادات، موضحاً أنه من المبكر الدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة أوبك، بحسب صحيفة الخليج.

وقال المزروعي إن ما حدث يعتبر عملاً إجرامياً وإرهابياً يستهدف البنية التحتية النفطية في السعودية، حيث تشكل المملكة ثقلاً كبيراً في أسواق النفط كونها تمثل 10% من إنتاج العالم من النفط.

وأضاف أن استهداف منشآت نفطية في السعودية له تأثير على أسواق النفط العالمية، حيث شهدنا ارتفاع برميل النفط بنسبة 10% وبزيادة 6 دولارات.

وأوضح أن السعودية احتوت هذا الهجوم، مشيراً إلى جاهزية شركة "أرامكو" في التعامل مع الأحداث، حيث تعتبر البنية التحتية النفطية في السعودية قوية وستتعامل مع هذا الحدث وتتخطاه.

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وقال لقد تواصلنا مع شركة "أرامكو" عقب الهجوم الإرهابي وعرضنا عليهم المساعدة في الجوانب الفنية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لها يوم الأحد الماضي أن عودة طاقة إمدادات النفط السعودية بشكل كامل بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو يوم السبت قد تستغرق ”أسابيع وليس أياما“.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.