شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: طرح الشركة "مستمر كما هو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.
وأبلغ الرميان مؤتمرا صحفيا، أن طرح أرامكو "مستمر كما هو" رغم هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي نفط للشركة.. وقال إن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق.
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