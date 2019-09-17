شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17- 9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019.

إيقاف تداول 22 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 22 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ايديتا للصناعات الغذائية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، رواد السياحة، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الأهلى للتنمية والاستثمار.

كما تم إيقاف تداول الألومنيوم العربية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، القلعة للاستشارات المالية، بالم هيلز للتعمير، سيدى كرير للبتروكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جنوب الوادى للأسمنت، أسيك للتعدين-اسكوم.

البورصة تخسر 10.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 738.709 مليار جنيه. البورصة تخسر 10.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 738.709 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 266.6 مليون ورقة مالية بقيمة 960.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 7.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.58%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 94.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 14752 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 17849 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5474 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 1443 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند عند مستوى 460 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 127 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة أودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.537 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 27.86%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 43.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.07%

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- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 32.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.61%

- المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 7.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.34%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.45%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 15.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 9.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.68%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.52%

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 6.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.26%