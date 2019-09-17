شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في أرامكو: الشركة أعادت مليونى برميل يوميا من طاقة مجمعات بقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدر فى أرامكو السعودية رويترز اليوم الثلاثاء أن مجمعات المعالجة التابعة للشركة فى بقيق استعادت مليونى برميل يوميا من طاقتها التى تعطلت عقب هجمات يوم السبت، ومن المتوقع أن تعود إلى المستويات الطبيعية بنهاية الشهر.

خفضت الهجمات، التى استهدفت منشأتى معالجة سعوديتين فى قلب صناعة النفط بالمملكة عضو أوبك، إنتاج السعودية نحو 5.7 مليون برميل يوميا، أى أكثر من نصف الإنتاج الإجمالى.