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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الأسترالي بعد استيعاب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم متخلصا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق اليوم بعد استيعاب محضر اجتماع البنك المركزي.
وأظهرت فاعليات ما دار في الاجتماع أن أعضاء البنك يدرسون المزيد من الخفض في معدل الفائدة إذا دعت الضرورة لتحفيز النمو الاقتصادي وبلوغ أهداف التضخم.
وأضاف اعضاء البنك أن الاتجاه الصاعد في الأجور قد استقر مؤخراً وهو ما يشكل ضغوطا على سوق العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الانظار نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي في أمريكا الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الأربعاء يله قرار بشأن معدل الفائدة.
هذا، ومن المتوقع خفض البنك المركزي الأمريكي معدل الفائدة للمرة الثانية هذا العام على أن يدلي رئيسه "جيروم باول" بتصريحات في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش عند 0.6865، وسجل أعلى سعر عند 0.6871 وأقل سعر عند 0.6829.
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