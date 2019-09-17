شكرا لقرائتكم خبر عن خام "برنت" يهبط بـ5.5% بعد توقعات بشان تعافي السعودية من الهجمات الإرهابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزادت خسائرها بعد تصريحات من مسؤولين سعوديين قللت من المخاوف بشأن إنتاج المملكة من الخام.



وأفادت مصادر سعودية بأن معامل "أرامكو" في خريص وبقيق سوف تتعافى من الهجمات وتعود إلى مستوياتها الإنتاجية العادية في فترة أقل من المتوقع.



هذا، وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد علق علىهذه الهجمات الإرهابية قائلا إن إيران على ما يبدو هي من تقف وراء هذه الأأفعال.

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وأكد "ترامب" على أن بلاده لا تريد شن حررب ضد إيران لكن الولايات المتحدة بالطبع على استعداد لأي تطورات في هذا الصدد.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.1% إلى 59.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 58.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 5.5% إلى 65.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.2 دولار وأقل سعر عند 64.2 دولار.