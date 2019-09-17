شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حذر في الأسهم الأمريكية في انتظار قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب حذر بين المستثمرين لاجتماع البنك المركزي والتطورات بشأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت السعودية.



كانت السعودية قد أعلنت تعرض معامل تابعة لشركة "أرامكو" في خريص وبقيق لهجمات إرهابية بطائرات "درون" آلية مما أسفر عن توقف الإنتاج بشكل مؤقت.



ومع ذلك، أفاد مسؤولون سعوديون اليوم بأن الإنتاج النفطي سوف يعود إلى سابق عهده في فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن الإنتاج الصناعي الأمريكي ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.



وسوف يبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية ومن المنتظر غدا إعلان قراره بخصوص الفائدة مع توقعات بخفضها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 27040 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (خمس نقاط) إلى 8148 نقطة، في حين استقر "إس اند بي 500" عند 2998 نقطة.