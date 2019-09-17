شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض مع متابعة التطورات بالأسواق واجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم وسط ترقب في الأسواق لما ستؤول إليه التطورات بشأن الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى انتظار اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وبعد هجمات إرهابية تعرضت لها السعودية في عطلة الأسبوع الماضي، قفزت أسعار النفط بشكل قوي مما أثار القلق حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



ومن شأن ارتفاع أسعار النفط بقوة الضغط على موازنات الحكومات والأسر والشركات لا سيما في الدول المستوردة للخام.

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من ناحية أخرى، يبدأ الاحتياطي الاتحادي اليوم اجتماعه الهام لمناقشة السياسة النقدية، وسوف يستمر الاجتماع حتى الغد ليتخذ بعده قراراً بشأن معدل الفائدة.



وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سوف يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية هذا العام رغم مطالبات وضغوط من الرئيس "دونالد ترامب" بخفضها إلى الصفر أو دونه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 262.8 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 274.7 دولار وأقل سعر عند 260.6 دولار.