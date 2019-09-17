شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع قبيل بيانات الإنتاج الصناعي واجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، مبددا جزء من مكاسبه التي حققها بالأمس ، يأتي هذا التراجع قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن الإنتاج الصناعي خلال آب/أغسطس ،وقبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 98.56 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.65 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.74 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.86 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة.

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وسجل المؤشر هبوطا بنسبة 0.2% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف ضعف مسار النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،وتزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن مخرجات القطاعات الصناعية خلال آب/أغسطس ،والتي تمثل نحو 25% من قوة النشاط الاقتصادي فى البلاد ، ضعف تلك البيانات سوف تعزز مخاوف تباطؤ أكبر اقتصاد فى العالم.

يصدر بحلول الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.2 % خلال آب/أغسطس من انكماش بمعدل 0.2 % في تموز/يوليو ، و مؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 77.6% من 77.5% بالقراءة السابقة.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات القوية لخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.0% ، فى ثاني خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.