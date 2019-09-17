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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، يدعم هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي ، قبل انطلاق اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي ،الذي من المتوقع أن يشهد خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثانية خلال هذا العام.
ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 17.88$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.84$ ، وسجلت الأعلى عند 17.90$ ، والأدنى عند 17.74$.
حقق معدن الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.25% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 17.39$ للأوقية.
ودعم تلك المكاسب أيضا عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والإقبال على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ،عقب الهجوم التخريبي على منشآت نفط سعودية.
تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يوفر دعما لأسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي تراجع مستويات الدولار قبل انطلاق فعاليات اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض معدلات الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.0% ، فى ثاني خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.
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