شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل التوترات الجيوسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ،وسط معنويات منخفضة بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،عقب الهجوم التخريبي على منشآت نفط سعودية ، والذي زاد من احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال خمس جلسات ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ،وهبوط معظم الأسواق العالمية بعد هجمات السعودية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 2% ، فى المقابل حققت شركات الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعدت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 0.6%.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين إنه من المحتمل وقوف إيران وراء الهجمات على منشآت النفط السعودية ، لكنه أكد أنه لا يريد الدخول فى حرب ، فى انتظار الأدلة السعودية حول تورط طهران حتى يتم اتخاذ القرار المناسب.

ورفضت إيران الاتهامات الأمريكية ، وقالت إنها غير مقبولة و بلا أساس على الإطلاق ، وأشار الرئيس حسن روحاني إنها كانت ردا متبادلا من جانب المتمردين فى اليمن.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، فى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.3 % متصدرا قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.