شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب قبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن نطاق محدود من التعاملات، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة، قبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي قد يشهد خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية خلال هذا العام.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,498.95 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,498.60$ ، وسجلت أعلى مستوي 1,500.90 $ ، وأدنى مستوي 1,493.42 $.

وعلى صعيد تعاملات الأمس حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاعا بنسبة 0.6% ،فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع تحسن عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، عقب الهجمات التخريبية على منشآت نفط سعودية.

Advertisements

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات القوية لخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.0% ، فى ثاني خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص الاستمرار فى تخفيض معدلات الفائدة خلال هذا العام.

إذا جاء البيان أكثر تشاؤما عن ما هو متوقع بالأسواق المالية ،بجانب تأكيد جيروم باول على الاستمرار فى دعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة ،فسوف ترتفع على نطاق واسع احتمالات الخفض الثالث فى أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 874.51 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 28 آب/أغسطس الماضي.