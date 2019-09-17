شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة 4 أشهر بفعل مخاوف توقف إنتاج السعودية فترة طويلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفعل مخاوف توقف نصف إنتاج السعودية لفترة طويلة ، حيث من المتوقع أن تستغرق شركة "أرامكو" شهورا لاستعادة الإنتاج فى بقيق وخريص ، بسبب الإضرار البالغة التي تعرضت لها منشآت النفط هناك بعد الهجوم التخريبي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 62.55$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.84$، وسجل أدنى مستوي عند 61.62$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 69.24$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.14$ ، وسجل أدنى مستوي عند 67.74$.

عند تسوية الأسعار بالأمس حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنحو 7$ بما يعادل نسبة 12.75% ،بأكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 63.33$ للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 8$ بما يعادل نسبة 13.25% ،بأكبر مكسب يومي منذ حرب الخليج فى عام 1991 ،وسجلت مستوي 69.64$ للبرميل الأعلى منذ 30 أيار / مايو الماضي.

تحققت تلك المكاسب الضخمة مع أحجام تداولات قياسية ، بعدما أدت الهجمات التخريبية على منشأتي نفط فى المملكة العربية السعودية إلى توقف إنتاج ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية.

تعرضت منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو فى بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية يوم السبت لهجمات تخريبية.

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وقالت شركة أرامكو "أكبر شركة نفط فى العالم" إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا ،بما يعادل حوالي 50% من الإنتاج السعودي.

ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل، وأشارت بعض المصادر إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق عدة أسابيع.

وقالت وكالة "بلومبرغ" يوم الثلاثاء أن شركة أرامكو السعودية قد تستغرق شهورا لاستعادة الإنتاج فى منشآتها العملاقة فى بقيق وخريص ،بسبب الإضرار البالغة التي تعرضت لها تلك المنشآت بعد الهجوم التخريبي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين يبدو أن إيران تقف وراء تلك الهجمات ، لكنه أكد أنه لا يريد الدخول فى حرب ،وأن بلاده ليست فى حاجة إلى نفط الخليج.

ومن جانبها رفضت إيران الاتهامات بأنها كانت وراء هجمات الطائرة المسيرة على المنشآت السعودية ، وقالت إنها غير مقبولة و بلا أساس على الإطلاق.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران قد تدهورت منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني.

وتنتظر واشنطن حاليا المزيد من الأدلة من قبل السلطات السعودية على تورط إيران فى تلك الهجمات ،الأمر الذي يجعل التوترات الجيوسياسية فى تلك المنطقة مرتفعة على نحو لم تصل إليه منذ حرب الخليج عام 1991.