شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن مستويات الثقة بالاقتصاد الأوروبي فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر أيلول/سبتمبر بمستوى سالب 22.4 نقطة ، أفضل من التوقعات مستوي سالب 37.4 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة مستوي سالب 43.6 نقطة ، والتي تعد أدنى قراءة منذ كانون الثاني/يناير 2012 ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأوروبي.

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