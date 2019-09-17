شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الخامس لكن ضمن نطاق من التعاملات الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، لكنها لا تزال ضمن نطاق ضعيف يسيطر على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم ، يعكس هذا النطاق مستويات الطلب الهاشة ،وانتشار التعب والملل فى سوق التشفير.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 84$ بما يعادل نسبة 0.8% إلى 10,173$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,257$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,273$.

العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" فقدت بالأمس نسبة 0.4% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ تموز/يوليو الماضي.

انخفضت الأسعار يوم الاثنين بعد تحذير المدير التنفيذي لمنصة Binance"شانك بينغ شاو" أن العقود الآجلة للبتكوين تتعرض لهجوم من أحد صناع السوق.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 265 مليار$ ،مع انخفاض هامشي فى معظم أسعار العملات المشفرة الرئيسية فى السوق.

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تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" لا تزال ضمن نطاق محدود وضعيف من التذبذب السعري ، يعكس مستويات الطلب الهاشة فى ظل ندرة المحفزات التي تدعم ارتفاع السيولة وتجذب المستثمرين.

سجلت هذا الأسبوع عملية البحث عن عملة البتكوين BTC كمصطلح على جوجل ، أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر ، مع انتشار التعب فى السوق وسيطرة الملل على التجار.

أكدت بيانات Google Trends"" أن مصطلح "Bitcoin" أصبح أقل شيوعا الآن من أي وقت منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.

من ناحية أخرى ،قال المستثمر الأمريكي الملياردير "تيم دريبر" إن سعره المستهدف عند 250,000$ بحلول عام 2023 لعملة البتكوين أمر قابل للتغيير ، لأن عند هذا السعر لن تحصل العملة المشفرة الرائدة إلا على حوالي 5% من حصتها فى سوق العملات ، مما قد يقلل من أهمية وقوة البتكوين ،وأضاف إنه مع زيادة اعتماد البتكوين بين الجماهير فإن السعر سوف يرتفع.

ويتوقع خبراء التشفير ، حدوث تحركا كبير فى سعر البتكوين على المدى القصير ، خاصة مع قرب إطلاق تداول العقود الآجلة على منصة Bakkt ،وأن هذا التحرك سوف يحدد الاتجاه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.