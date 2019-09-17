شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، محاولا التعافي بعدما تكبد بالأمس أكبر خسارة يومية فى شهر ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، يأتي هذا فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين صدور بيانات هامة فى أوروبا عن مستويات الثقة بالاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" خلال أيلول/سبتمبر الجاري.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.15% إلى 1.1013$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0998$،وسجل أدنى مستوى عند 1.0990$.

أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد تسجيله يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1109$.

وتعد خسارة الأمس هي الأكبر منذ 31 تموز/يوليو الماضي ، مع استمرار الاقتصاد الأوروبي فى إظهار المزيد من الضعف والضغط على العملة الموحدة "اليورو".

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حيث تتداول عقود التضخم الآجلة لليورو خلال خمس سنوات عند أدنى مستوياتها منذ عام 2016 ،و يستخدم هذا كمؤشر لتوقعات التضخم فى المستقبل.

وخفض المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي ،أسعار الفائدة على الودائع 10 نقاط أساس إلى سالب 0.5% ،وأطلق برنامج جديد لشراء السندات بنحو 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ،وأعاذ ذلك إلى المخاطر المتزايدة وضعف التضخم فى أوروبا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من أوروبا ، عن مستويات الثقة بالاقتصاد الألماني و الاقتصاد الأوروبي بالكامل خلال الشهر الجاري، البيانات الإيجابية سوف تساعد اليورو على تحقيق المزيد من التعافي مقابل سلة من العملات.

يصدر بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش بيانات مسح ZEW الألماني ،والتي تحوم حول مستويات لم تصل إليها منذ أزمة الديون فى منطقة اليورو وقبل الانهيار المالي فى عام 2008 ، التوقعات تشير إلى مستوي سالب 38 نقطة فى أيلول/سبتمبر من مستوي سالب 44.1 نقطة فى آب/أغسطس.

ويصدر فى نفس التوقيت بيانات مسح ZEW للاقتصاد الأوروبي بالكامل التوقعات تشير إلى مستوي سالب 37.4 نقطة فى أيلول/ سبتمبر ،وسجل المسح مستوي سالب 43.6 نقطة الشهر السابق.