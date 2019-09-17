شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار للأعلى له في سبعة أسابيع أمام الين في ظلال ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية عشرة في سبعة عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موضحاً الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.19 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.12، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 108.37، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.02.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دول صناعية عالمياً لصدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر نمو 0.2% مقابل تراجع 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.6% مقابل 77.5%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 66 خلال أيلول/سبتمبر.

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كما تتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في وقت لاحق اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بخفض أسعار الفائدة "للصفر أو أقل".

وتتطلع الأسواق أيضا بعد غداً الخميس إلى فعليات اجتماع بنك اليابان في طوكيو وسط التوقعات بأنه في حالة قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وذلك عقب أسبوع واحد من قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على الودائع بواقع 10 أساس إلى سالب -0.50% مع الإعلان عن إعادة برنامج شراء الأصول بواقع 20 مليار يورو مع مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم، قد يضغط ذلك على المركزي الياباني للتوسع في التحفيز.

وبالنظر إلى تطورات المحادثات التجارية فقد تابعنا بالأمس أفادت الرئيس الأمريكي ترامب بأن بلاده قد توصلت إلى اتفاقيات تجارية أولية مع اليابان، وتتطلع الأسواق لانطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين على مستوى نائبي المسئولين في واشنطون الخميس القادم تمهيداً للمحادثات رفيعة المستوى المرتقبة بين الطرفين بحلول مطلع الشهر المقبل والتي تهدف لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.