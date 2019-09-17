شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1010 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1001، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1014، بينما حقق الأدنى له عند 1.0998.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لكل من ألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص الانكماش في ألمانيا والمنطقة ككل إلى 38.0 و37.4 مقابل 44.1 و43.6 على التوالي في آب/أغسطس، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جيدة.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دول صناعية عالمياً لصدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر نمو 0.2% مقابل تراجع 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.6% مقابل 77.5%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 66 خلال أيلول/سبتمبر.

كما تتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في وقت لاحق اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بخفض أسعار الفائدة "للصفر أو أقل".