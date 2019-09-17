قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إن هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي إنتاج نفط سعوديتين ستكون لها عواقبها، مضيفا أنه ”يساوره قلق عميق“ إزاء الوضع في الشرق الأوسط.
وقال خلال جلسة برلمانية يوم الثلاثاء ”شن هجوم على نصف إنتاج النفط السعودي ستكون له عواقبه... أخشى أن هذا الهجوم الكبير لن يمر دون رد. لا نعرف مآل كل هذا.“
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لتوتال: هجوم السعودية ستكون له عواقبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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