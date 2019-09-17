الرئيس التنفيذي لتوتال: هجوم السعودية ستكون له عواقبه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال خلال اجتماع في باريس يوم الثلاثاء

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إن هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي إنتاج نفط سعوديتين ستكون لها عواقبها، مضيفا أنه ”يساوره قلق عميق“ إزاء الوضع في الشرق الأوسط.

وقال خلال جلسة برلمانية يوم الثلاثاء ”شن هجوم على نصف إنتاج النفط السعودي ستكون له عواقبه... أخشى أن هذا الهجوم الكبير لن يمر دون رد. لا نعرف مآل كل هذا.“