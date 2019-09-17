«الإسكان» تكشف تفاصيل وحدات «سكن مصر».. 29 سبتمبر موعد طرح الوحدات في 7 مدن والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني

الموجز

أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان تفاصيل وحدات سكنية جديدة، والمقرر طرحها في الـ 29 من سبتمبر المقبل.

وقال عمرو خطاب، في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، إن أي مواطن سيتقدم لحجز وحدة سكنية سيعلم موقع المشروع السكني، وكيفية الوصول له، مشيراً إلى أن من شروط التقديم ألا يكون المتقدم مستفيداً من مشروع الإسكان الاجتماعي من قبل.

وأوضح أن طرح هذه الوحدات السكنية الجديدة يأتي ضمن مشروع "سكن مصر"، حيث ستنطلق عملية الطرح في الـ 29 من سبتمبر الجاري.

وأشار خطاب إلى أن المواطن لم يكن يعلم موقع المشروع السكني في السابق، مضيفاً أن وزارة الإسكان تتبع أسلوباً جديداً في طرح الوحدات السكنية وأنها ستكشف عن كافة المعلومات بشان تلك الوحدات.

وذكر موقع مصراوي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن عن طرح مرحلة جديدة من مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة، حيث يشمل الطرح مدن أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة.

وأضاف الموقع أن مرحلة تسجيل البيانات تبدأ في الـ 24 من سبتمبر المقبل عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

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ونشر الموقع أسعار الوحدات وفقا لآخر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، ويتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز.

وفي مدينة دمياط الجديدة، وصل سعر المتر لـ6465 جنيهًا، بمقدم حجز 65 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، وقيمة مبلغ جدية الحجز بلغت 40 ألف جنيه.

وفي غرب قنا وصل سعر المتر لـ3440 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

ووصل سعر المتر في مدينة غرب أسيوط 3480 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

وتتراوح نسب التميز من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقا لموقع الوحدة في العمارة.