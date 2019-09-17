شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة سامبا السعودية تبدأ عقد اجتماعات لإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة سامبا المالية، عن عزمها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 5 مليارات دولار، الذي أسسته الشركة بتاريخ 15 يوليو الماضى، ويتوقع أن يكون طرح السندات بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة بموجب الأحكام التي تحددها الشركة وفقاً لظروف السوق.

وأوضحت الشركة، فى بيان لبورصة السعودية، أنها ستبدأ عقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من يوم 17 سبتمبر الجارى استعداداً لهذا الطرح.

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وكان مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، قد وافق على تأسيس البرنامج والطرح بموجب قراره الموافق 17 ديسمبر الماضى، وعينت الشركة كل من بنك أبو ظبي الأول، وجولدمن ساكس العالمية، وإتش إس بي سي، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع.