3 مصارف تقدم طلبات تأسيس في السعودية أحدها رقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت 3 مصارف أحدها بنك رقمي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، طلبات تأسيس بنوك لها في السوق المحلية.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، لم تسمه، أن لدى المؤسسة طلبين لفتح بنوك محلية داخل السعودية وطلبا لإنشاء بنك رقمي.

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وأكد المسؤول أن النمو الاقتصادي السعودي في العام الحالي لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9%، بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2 %، في العام الماضي.

واستبعد تأثير الهجمات التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص على الميزانية، وقال إنه «من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على قطاع النفط على الميزانية».

واستبعد أن يؤثر الطرح العام لأرامكو على السيولة بالقطاع المصرفي. وعد أن أسعار الفائدة المنخفضة ربما يكون لها تأثير إيجابي على ربحية البنوك، إذ إنها ستعزز الإقراض.

وجدد المسؤول التأكيد أنه لا نية لتعديل ارتباط الريال السعودي مع الدولار الأمريكي. وقال إن «حيازاتنا من أدوات الخزانة الأمريكية تحقق عائدا إيجابيا».