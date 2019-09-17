355 ركنا للأسر المنتجة بالشرقية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الظهران

انطلق أمس معرض الأسر المنتجة «صنعتي 2019»، الذي تنظمه غرفة الشرقية، ويتضمن 355 ركنا لمنتجات متنوعة للأسر المنتجة، بهدف تعزيز دورها في دعم الاقتصاد.

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وافتتح المعرض نيابة عن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد، والذي استمع لشرح حول محتويات المعرض من رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي.

تحفيز الأسر

وأشار الخالدي إلى موافقة مجلس الوزراء العام الماضي على اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الأسر المنتجة ونقل برنامجها ومسؤولية التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، وقال إن ذلك وفر مزيدا من فرص العمل والتمويل لهذه الأسر وضبط طريقة عملها، كما أدى إلى تحفيز وتمكين الأسر المنتجة للانخراط في السوق المحلي والمساهمة في توسيع واستدامة أعمالها بما يعزز دورها الاستثماري في دعم اقتصاد المنطقة الشرقية والمملكة عموما، والمساهمة في تحقيق الرؤية بالوصول إلى اقتصاد مزدهر بمشاركة مختلف أفراد المجتمع.