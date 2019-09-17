المملكة من أعلى الدول استيرادا لمنتجات الحديد رغم تخطي إنتاجها 14 مليون طن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن إنتاج المملكة من منتجات الصلب تخطى 14 مليون طن سنويا، مبينا أن هذا الرقم يعزز حجم الطلب المحلي المرتفع بفضل ما يشهده قطاع البناء والتشييد في المملكة من تحولات كبرى.

وقال خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب بالرياض أمس «وعلى الرغم من نمو قاعدة الإنتاج المحلي، فإننا نظل من أعلى دول العالم استيرادا لمنتجات الحديد والصلب بأكثر من 4 ملايين طن سنويا، ما يستوجب تضافر الجهود والعمل على تقوية قاعدة صناعة الصلب الراهنة، وتطوير إمكاناته والخدمات المرتبطة به كالنقل والخدمات اللوجستية، ومضاعفة الاستفادة من تقنيات الثروة الصناعية الرابعة إحدى وسائل التمكين الرئيسة في هذه الصناعة وباقي الصناعات التعدينية».

وأضاف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على التعامل مع جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عامة، وقطاع الحديد والصلب خاصة، من خلال برامج ومبادرات متتابعة، وقطعت شوطا كبيرا في تطوير قاعدة توريد الصلب الخاص بالمملكة.

3 أضعاف

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وأفاد بأن المملكة تستهدف النمو في الناتج المحلي الصناعي 3 أضعاف، وفي الصادرات تتعدى 7 أضعاف، وفي العمالة 4 أضعاف، مشيرا إلى أن المستهدفات كبيرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن دور الوزارة يتركز على العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف وعمل الأولويات.

800 ألف عامل

وأوضح الخريف أن المملكة لديها 7551 مصنعا مرخصا بإجمالي قوى عاملة يزيد عددها عن 800 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار للقطاع الصناعي أكثر من تريليون ريال، ونسعى إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال العمل على جعله الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة.

شراكة فاعلة

وقال «نسعى إلى تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليا، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية شاملة أعدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها تريليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية».