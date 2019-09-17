توطين 14 ألف وظيفة في الاتصالات وتقنية المعلومات على 4 مراحل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس، برنامجا مشتركا لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتزامن مع فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019، وذلك انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد نائب وزير الاتصالات المهندس هيثم لعوهلي أن البرنامج يسهم في دعم المنشآت من خلال استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها، مشيرا إلى أن البرنامج الذي ينقسم إلى أربع مراحل، يستهدف في مرحلته الأولى وظائف الدعم الفني، وفي المرحلة الثانية وظائف تحليل البيانات، في حين خصصت المرحلتان الثالثة والرابعة لوظائف مديري المشاريع وموظفي مراكز الاتصال.

وقال مدير عام الصندوق الدكتور محمد السديري «أطلقنا معا برنامج لدعم توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث سيتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيلية وإرشادية من قبل الوزارة وفق نماذج أعمال نوعية لتحفيز الطلب فيما سيقدم الصندوق برنامج الدعم المالي».

وأشار السديري إلى أن الوظائف المدعومة تشمل مجالات نوعية مثل وظائف الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطوير البرمجيات، وتطوير الألعاب، وقواعد البيانات، وجودة البرمجيات، وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات.

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وأكدت الوزارة والصندوق التزامهما بتقديم التسهيلات لتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا للأنظمة والسياسات المتبعة لدى كل طرف، والتنسيق المشترك بين الطرفين من أجل قيام الوزارة بالإشراف على منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تمكينها وتسهيل عملية التسجيل في برامج دعم التوظيف لرفع المهارات وفق الشروط والضوابط المعتمدة لدى الصندوق، وتعريف منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمعايير بيئة العمل الموائمة والشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب معايير الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمل، والتنسيق المشترك بين الطرفين من أجل حث وتشجيع منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لإحلال وتوطين الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة.

دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

تتولى المراحل الثلاث من البرنامج «التوظيف، التدريب، الإرشاد»، والإشراف على آلية تنفيذ التدريب وتحديد المسارات التدريبية وضمان جودة التدريب، وقياس الأثر وتحقيق المستهدفات المحددة، في حين يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» التسهيلات الممكنة لتسجيل المنشآت وطلاب العمل في البوابة الوطنية للعمل بالتنسيق مع الوزارة.

دور صندوق تنمية الموارد البشرية:

تقديم الدعم للبرنامج ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات المخصص لوظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب الآلية المعتمدة، في حين تلتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتعريف المنشآت على البرنامج المعتمد لدى الصندوق وتأكيد التزامهم بشروط وأحكام البرنامج.

4 مراحل لبرنامج التوطين