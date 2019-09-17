- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عجز الموازنة فى تركيا لـ 68 مليار ليرة ..وصحيفة حوريت تحذر من التداعيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت صحيفة "حوريت" التركية الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى تركيا جراء ارتفاع عجز الموازنة للعام المالى الجارى ، رغم الوعود التى أطلقتها الحكومة التركية عن تراجع العجز المالى.
واستندت الصحيفة فى انتقادها للأوضاع الاقتصادية ، الى أن العجز المالى فى العام الماضى كان 50.8 مليار ليرة ، وارتفع هذا العام ليبلغ 68.1 مليار ليرة.
تركيا
وطرحت الصحيفة تساؤلا أنه فى شهر أغسطس كانت هناك مصروفات "مخصصات سرية" بقيمه 169 مليون ليرة فأين ذهبت هذه المصروفات.
جدير بالذكر ، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13% في الفترة من مايو إلى يوليو من 12.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو ، وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 15.3% في نفس الفترة من 15% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وارتفع معدل البطالة إلى 14.7% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير وهو أعلى مستوياته في عشر سنوات ، وفي الفترة من مايو إلى يوليو من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 10.2%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عجز الموازنة فى تركيا لـ 68 مليار ليرة ..وصحيفة حوريت تحذر من التداعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.